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Sanxenxo

Sanxenxo lanza 45 minutos de bombas de palenque en un emotivo homenaje póstumo a ‘Manolo O Fojeteiro’

Su familia recibió una placa, su viuda un ramo de flores y su hijo un balón de fútbol firmado por los jugadores del Villalonga

Redacción
18/05/2026 06:00
El homenaje se desarrolló en el entorno de la ermita de A Lanzada
El homenaje se desarrolló en el entorno de la ermita de A Lanzada
Cedida
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Todos los conocían en Sanxenxo como ‘Manolo O Fojeteiro’ y así recordarán a José Manuel Dadín, fallecido hace casi un año. Ayer, dentro de las fiestas de A Lanzada de Maio se le rindió un homenaje póstumo, como en años anteriores se hizo con el profesor de gaita Otilio y a la dueña del hotel Campomar, Teresa Vázquez Trelles. La idea partió de la Comisión de Festas da Lanzada, pero como él lanzaba los fuegos para una docena de entidades similares, todas quisieron participar y pagar las bombas de palenque lanzadas durante 45 minutos en su honor.

Fue una mañana en la que, tras la misa en la ermita de A Lanzada, tuvo lugar la actuación del grupo de gaitas Os Gatiños de Portonovo, a la que siguió la lectura de una dedicatoria a su familia, a la que se hizo entrega de una placa conmemorativa, su viuda recibió flores y a su hijo le entregaron un balón de fútbol firmado por la plantilla del Villalonga, del que es un fiel seguidor, y remató la actuación de un grupo de gaitas formado por alumnos del citado Otilio y que acompaña en estos homenajes. 

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