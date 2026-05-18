Abre el plazo de inscripción para las visitas guiadas en el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas

Pazo de Quintáns en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas de Sanxenxo, ubicado en el reformado Pazo de Quintáns en Noalla, abre sus puertas a los vecinos, vecinas y visitantes.

Cinco meses después de su inauguración, acto al que asistió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el alcalde de la localidad, Telmo Martín y el presidente de la Diputación, Luis López, entre otros, está previsto que comiencen las visitas guiadas, siempre con inscripción previa.

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Las personas interesadas en conocer este nuevo espacio dedicado a poner el valor tanto el patrimonio como el paisaje, la cultura y la gastronomía de las Rías Baixas, ya pueden reservar sus pases a través del teléfono 986 720 285 o en el correo pazodequintans@turismodesanxenxo.com. Además, también están disponibles ambos canales para solicitar información sobre las visitas a este centro.

En principio, tal y como señala el Concello de Sanxenxo, está previsto que los grupos -que serán de mínimo diez personas y de máximo treinta- accedan al Pazo de Quintáns los jueves a las once de la mañana y los viernes a las cinco de la tarde.

A pesar de que esos son los dos horarios fijados por el centro para las visitas guiadas, no se descarta que se pueda abrir el museo en otras jornadas y otras horas. Así, las personas pueden consultar la posibilidad a través de los mismos canales habilitados para la inscripción previa.

El espacio

Actualmente, el Pazo de Quitáns está dividido en tres espacios diferenciadas. El primero de ellos, el edificio de menor tamaño, denominado como ‘A Cantina’, está dedicado al departamento de Turismo del Concello de Sanxenxo.

El segundo es el Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas y, por tanto, un museo a través del cual se recorre el pasado, presente y futuro de la gastronomía de las Rías Baixas. A través de paneles interactivos y visuales, utensilios de cocina o distintos juegos, los presentes podrán conocer detalles de los productos más representativos de la dieta, la forma en la que se cultivan en la tierra o se extraen del mar y, por supuesto, particularidades sobre las elaboraciones más populares de la zona.

El último espacio, construido desde cero y denominado como ‘As Salinas’ se trata de una sala polivalente en la que se podrá hacer todo tipo de eventos. El objetivo, tal y como señaló Martín en su presentación, es que entidades privadas puedan alquilar la estancia para llevar a cabo diferentes actos o conferencias.