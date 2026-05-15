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Sanxenxo

Los usuarios del Centro de Día protagonizan el podcast del alumnado del IES Vilalonga

Entre los temas, se habló de la posguerra, la emigración o las nuevas tecnologías

C. Hierro
15/05/2026 17:30
Participantes en el podcast del IES Vilalonga
Participantes en el podcast del IES Vilalonga
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Los testigos de la posguerra y los protagonistas de la emigración en Sanxenxo o, lo que es lo mismo, muchos de los usuarios del Centro de Día de esta localidad, protagonizaron en el día de ayer el proyecto puesto en marcha por el alumnado de Proxecto Competencial del IES de Vilalonga.

Esta actividad llevó a convertir una de las salas de este espacio para la asistencia y entretenimiento de los mayores, en un estudio improvisado de radio para la grabación de un podcast.

En total, se sentaron al micrófono un total de diez vecinos y vecinas de la villa.

Durante la conversación entre ambas generaciones, además de esos temas, también salieron a relucir otros, como la percepción que los usuarios del centro tienen de las nuevas tecnologías.

“Aproveitando que temos Radiolonga no instituto pois quixemos levar distintas temáticas á radio con iniciativas como esta na que se abren e escoitan experiencias de persoas que teñen moito que contar”, apuntó Fátima Barreiro, profesora y directora de este proyecto.

En la cita también estuvieron presentes el alcalde del municipio, Telmo Martín, así como las concejalas de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, y la de Educación, Nati Parada.

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