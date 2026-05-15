El cine regresa a Sanxenxo con ‘Así chegou a noite’, ‘Tres adioses’ o ‘Las líneas discontinuas’

El Auditorio Emilia Pardo Bazán acogerá las charlas Mónica Ferreirós

La iniciativa Sanxenxo de Cine regresa este mes al Auditorio Emilia Pardo Bazán con cuatro películas: ‘Así chegou a noite’, ‘Tres Adioses’, ‘Valor Sentimental’ y ‘Las líneas discontinuas’, que se proyectarán los días 28, 29, 30 y 31 de mayo, respectivamente. El horario para todas ellas será las 21:00, menos el domingo, que será una hora antes.

Esta programación está impulsada desde la concejalía de Cultura y Eventos, dirigida por Xoán Pérez. “É una oportunidade de desfrutar de grandes propostas da sétima arte e ademais poder compartir con actores e directores una charla tras a proxección”, aseguró en la presentación.

La elección de los filmes es internacional y combina películas premiadas en diferentes festivales con coloquios pensados para fomentar el diálogo directo con actores y directores de las escenas proyectadas.

Los interesados en acudir a alguno de estos eventos ya pueden adquirir su entrada a través de el portal Ataquilla por un precio de 3,75 euros. Además, el propio día, antes de su estreno, también se podrán comprar en el propio auditorio.

Como en ediciones anteriores de la actividad, se espera que el público llene las butacas para disfrutar de una buena película en el municipio.