Monte Faro denuncia ante el Seprona, Xunta y Concello cortes irregulares de árboles

Imágenes aportadas por la asociación Fulgor do Monte Faro de Sanxenxo

La asociación Fulgor do Monte Faro manifiesta haber detectado graves irregularidades en trabajos de corte y retirada de biomasa en el entorno que defienden. La entidad, aclara que, por todo ello, ya formalizó denuncias ante el Seprona, la consellería de Medio Rural, el Concello de Sanxenxo y la Dirección Xeral de Patrimonio.

Según señalan, los indicios recopilados por la asociación, las actuaciones forestales se están llevando a cabo en “propiedades privadas sen o consentimento dos seus donos”.

Es por ello que recalcan que entre los perjuicios documentados por ellos mismos figuran la alteración de los marcos delimitadores de las parcelas, los daños estructurales en caminos públicos y servidumbres, así como afectaciones territoriales derivadas del uso intensivo de maquinaria pesada en estos terrenos.

Imágenes aportadas por la asociación Fulgor do Monte Faro de Sanxenxo

La preocupación de la asociación, aclaran, va más allá de la propiedad privada, ya que, Monte Faro es una zona de “máximo valor ambiental e ecolóxico que alberga grupos tumulares catalogados no PXOM de Sanxenxo”. Es por ello que, la entidad solicita una intervención urgente de Patrimonio para verificar si el tránsito de la maquinaria pesada pudo llegar a afectar a los yacimientos milenarios que allí se ubican.

Desde su entidad quieren poner en valor “a vixilancia cidadá” ejercida por los vecinos y vecinas de la zona que, indican, llevó a cabo un “intenso traballo de campo” para documentar estos hechos. Gracias a esa labor, expresan, pudieron hacer llegar a las diferentes entidades un “exhaustivo dossier” que incluye documentación catastral, vídeos, fotografías y la identificación de los vehículos implicados.