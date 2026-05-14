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Sanxenxo

La puesta a punto de las playas para la temporada comienza con mejoras en Major y Foxos

El Concello contrata anualmente un servicio de acondicionamiento para las playas por casi 72.000 euros

C. Hierro
14/05/2026 17:33
Visita a la playa de A Lapa para comprobar su estado
Visita a la playa de A Lapa para comprobar su estado
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El Concello de Sanxenxo comienza los trabajos para la puesta a punto de los arenales para la temporada estival tras los efectos de los temporales.

Las dos primeras playas en las que se actuaron fueron Foxos, en la que se ha comenzado con la reparación de la pasarela dañada y el desbroce de los accesos y Major, lugar en el que está previsto llevar a cabo un movimiento de tierra para eliminarla tanto del acceso al arenal como de la zona del estacionamiento e, incluso, de la calzada.

Las siguientes actuaciones tendrán lugar en A Lapa, punto en el que se moverá el árido acumulado tras los temporales en el muro de contención del final de la playa y en Silgar, donde se iniciará próximamente la colocación de corcheras y el canal de nado. En el resto de arenales con bandera azul, señala el gobierno local, también se complementará el balizamiento.

Acondicionamiento

El Concello de Sanxenxo contrata, anualmente, un servicio de acondicionamiento para las 23 playas que están ubicadas en el municipio por un total de casi 72.000 euros.

El objetivo de esta partida es preparar las instalaciones de todos los arenales para el uso tanto de vecinos y vecinas como de los miles de visitantes que llegan a la villa durante los meses de verano.

Los trabajos que se enmarcan dentro de este servicio se centran en el mantenimiento técnico de las vallas y las estructuras de madera, así como de las torretas de socorrismo y los aseos públicos.

Entre las actuaciones que están previstas se incluyen, por ejemplo, la aplicación de tratamientos para la conservación de la madera de las diferentes estructuras y, en puntos específicos que cuenten con la necesidad, llevar a cabo trabajos de pintura.

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