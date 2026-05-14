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Sanxenxo

La plataforma vecinal SOS Balaustrada de Pedra convoca una manifestación este sábado

C. Hierro
14/05/2026 17:13
Balaustrada de piedra del Paseo de Silgar
Balaustrada de piedra del Paseo de Silgar
D.A.
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La plataforma vecinal SOS Balaustrada de Pedra, nacida a raíz de las polémicas obras del Paseo de Silgar, convoca una nueva manifestación este sábado. La concentración señalan, partirá de la Praza dos Barcos a las ocho de la tarde.

Bajo el lema “A nosa historia, a nosa identidade, a nosa memoria”, los convocantes piden a los vecinos y vecinas de la localidad que se unan a esta manifestación y se unan para “protexer Silgar”.

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A pesar de que el alcalde, Telmo Martín, aclaró que la balaustrada de piedra no se retirará, si no que en los últimos metros se añadirán unos elementos de acero inoxidable para que cumpla la altura exigida por la normativa de seguridad, tanto la población como, por ejemplo, el partido del BNG, señalan que es necesario acudir a esta convocatoria, ya que, las obras “son un atentado á estética histórica do Paseo de Silgar”.

Los trabajos en los que se enmarcan los cambios en la balaustrada ya han comenzado, lo que provoca restricciones en el tramo afectado por las obras.

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El Concello adelanta que, con el objetivo de generar las menores molestias posibles a vecinos y negocios, se habilitará el doble sentido en los viales adyacentes de bajada y se modificará el sentido actual de la Rúa Vigo.

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