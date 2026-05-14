La food truck de la Diputación repartirá tapas gratuitas los días 16, 17 y 20 de mayo en Sanxenxo

La Food truck de la Diputación aparcada en Cambados Mónica Ferreirós

La food truck del Sabor das Rías Baixas de la Diputación recalará los días 16, 17 y 20 de mayo en Sanxenxo para promocionar las fiestas gastronómicas de la provincia ofreciendo, de manera gratuita, diferentes tapas a los vecinos y vecinas del municipio.

Los lugares escogidos para aparcar esta furgoneta son el 16 la Praza dos Barcos en horario de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00, al día siguiente la Praza do Mar en horario de 10:00 a 16:00 y el miércoles 20 el mercadiño de Portonovo desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Hasta la fecha, esta iniciativa de la administración provincial, repartió más de 57.000 tapas gratuitas inspiradas en los platos típicos de los eventos gastronómicos de interés turístico de la zona.