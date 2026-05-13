‘Os Piñeiriños’ llenarán de humor, música y diversión el auditorio municipal el próximo sábado

‘Os Piñeiriños’ visitaron los centros escolares de Sanxenxo

El Auditorio Emilia Pardo Bazán, en Sanxenxo, acogerá el próximo sábado una cita especial diseñada para las familias. Así, el municipio contará con la visita de ‘Os Piñeiriños’, dos hermanos, Fuco y Xela, que invitarán a todos los presentes a explorar el mundo de la música y de la poesía de una manera lúdica.

La entrada para el espectáculo es gratuita. A pesar de esto y, debido a que el aforo es limitado, los interesados en asistir deben retirar su entrada a través del portal: www.ataquilla.com.

Todas las familias asistentes, tal y como anunciaron desde el propio Concello, se llevarán de regalo un libro-disco del grupo.

Visitas escolares

Durante esta semana, los protagonistas de la obra están visitando a los niños y niñas del ciclo infantil de los diferentes centros escolares del municipio.

Fuco y Xela sorprendieron a los estudiantes en las aulas y compartieron con ellos un momento de diversión a través de la literatura y la música. En todos los encuentros en los colegios estuvo presente la concejala de Educación, Nati Parada.