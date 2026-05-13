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Sanxenxo

‘Os Piñeiriños’ llenarán de humor, música y diversión el auditorio municipal el próximo sábado

C. Hierro
13/05/2026 15:57
‘Os Piñeiriños’ visitaron los centros escolares de Sanxenxo
‘Os Piñeiriños’ visitaron los centros escolares de Sanxenxo
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El Auditorio Emilia Pardo Bazán, en Sanxenxo, acogerá el próximo sábado una cita especial diseñada para las familias. Así, el municipio contará con la visita de ‘Os Piñeiriños’, dos hermanos, Fuco y Xela, que invitarán a todos los presentes a explorar el mundo de la música y de la poesía de una manera lúdica.

La entrada para el espectáculo es gratuita. A pesar de esto y, debido a que el aforo es limitado, los interesados en asistir deben retirar su entrada a través del portal: www.ataquilla.com.

Todas las familias asistentes, tal y como anunciaron desde el propio Concello, se llevarán de regalo un libro-disco del grupo.

Visitas escolares

Durante esta semana, los protagonistas de la obra están visitando a los niños y niñas del ciclo infantil de los diferentes centros escolares del municipio. 

Fuco y Xela sorprendieron a los estudiantes en las aulas y compartieron con ellos un momento de diversión a través de la literatura y la música. En todos los encuentros en los colegios estuvo presente la concejala de Educación, Nati Parada.

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