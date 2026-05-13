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Sanxenxo

La empresa adjudicataria del servicio de socorrismo de Sanxenxo busca personal para los arenales

C. Hierro
13/05/2026 20:30
Socorristas en la playa de Silgar
Socorristas en la playa de Silgar
Cedida
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El Concello adjudicó, por 3,6 millones de euros, el servicio de socorrismo en playas a la empresa UTE Top Rescue-PC Salvamento Sanxenxo por cuatro años. Actualmente, esta entidad busca personal para cubrir todas las labores de vigilancia en los diferentes arenales de la localidad.

Sanxenxo adjudica por 3,6 millones de euros el servicio de socorrismo por cuatro años

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Así, en un anuncio publicado a través de diferentes medios, la empresa señala que precisas “incorporar nuevos socorristas para esta temporada”. De esta manera, señala que, los aspirantes deben contar con titulación en socorrismo, en alguna rama sanitaria o contar con el permiso de patrón.

En total, según su publicación, esta empresa de Sanxenxo necesitaría encontrar antes de que comience la temporada de verano a un total de 53 socorristas, ocho sanitarios para ofrecer los servicios de primeros auxilios y tres patrones de barco. La duración de los contratos, indican, es variable entre los cuatro meses, tres o dos.

El contrato firmado por el Concello de Sanxenxo con esta empresa señala que, en las playas de Silgar, Areas. Panadeira, Canelas y Motalvo contarán con servicio de socorrismo desde el uno de junio. En el resto de playas comenzarán en julio.

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