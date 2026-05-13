El campo de Baltar de Abajo lucirá nueva iluminación y vestuarios por 110.000 euros

Visita del alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Deportes, Marcos Guisasola, a las obras del campo de Baltar de Abajo Cedida

El Concello de Sanxenxo ya ha comenzado las obras en el campo de fútbol de Baltar de Abajo. Estos trabajos, que cuentan con una inversión que supera los 110.000 euros (financiados con fondos propios y con el Plan Extra de la Diputación), tiene como objetivo renovar el alumnado del terreno de juego así como la construcción de unos vestuarios que cumplan con las demandas actuales de los usuarios.

El proyecto se centra, por un lado, en la colocación de unas luminarias LED de última generación que aportarán mayor eficiencia y presentan un encendido instantáneo. Estas luces, además, tienen mayor vida útil y garantizan colores nítidos y naturales.

Además, se están ampliando las instalaciones deportivas con dos nuevos vestuarios con capacidad para catorce personas, un vestuario para árbitros y dos vestuarios femeninos para cuatro personas. En las obras también se contemplan dos aseos y espacio de almacén para material de limpieza y equipamiento.

Actualmente, las infraestructuras existentes no cumplen con las demandas de los usuarios, es por ello que estos trabajos responden a la necesidad de crear un espacio “moderno, eficiente y adaptado a las normativas vigentes”.

Tanto el alcalde de la localidad, Telmo Martín, como el concejal de Deportes, Marcos Guisasola visitaron en el día de ayer las obras. Tras la inspección el edil sanxenxino señaló que desde el gobierno local “Seguimos mellorando as instalación deportivas de Sanxenxo e cumprindo cos compromisos adquiridos cos nosos clubes de fútbol”.