Abren el plazo para solicitar el Plan Concilia 2026, este año con cobertura en junio y septiembre

Niños y niñas participando en actividades del Plan Concilia hace unos años Concello

El Concello de Sanxenxo abre desde hoy y hasta el 26 de mayo el plazo de inscripción para el Plan Concilia que, por primera vez, cubrirá los días de vacaciones escolares de los meses de junio y septiembre. El servicio se impartirá en dos ubicaciones, los colegios de O Telleiro y de A Florida, para facilitar el acceso a las familias. Además se habilitarán 910 plazas, 94 por quincena, y se reservan un total de 40, para niños y niñas con diversidad funcional.

El precio por quincena es de 45 euros y, para el período completo, 230 euros. El horario será de 8 a 15:30 horas, incluyendo la opción de llevar comida de casa, o de 9:30 a 14 horas, para los que no coman en las instalaciones municipales. En el caso de que se opte por la ampliación horaria, las familias deberán abonar 10 euros por quincena si hacen uso del servicio de fiambrera y del plan madruga.

Las solicitudes se deben presentar a través de la sede electrónica del O.A.Terra de Sanxenxo o en sus oficinas en horario de 9 a 14 horas.