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Sanxenxo 

Restricciones al tráfico en el Paseo de Silgar con el inicio de las obras de la plataforma única

Esta segunda fase tendrá el mismo diseño que  el primer tramo y pretende continuar eliminando el escalón entre la calle y la acera

Fátima Pérez
12/05/2026 20:50
Plan de tráfico alternativo en el Paseo de Silgar
Plan de tráfico alternativo en el Paseo de Silgar
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Las obras de la segunda fase de la plataforma única del Paseo de Silgar, entre los cruces de la Rúa Ourense y la Rúa Rosalía de Castro, comenzarán este jueves. La actuación prevé un plan de tráfico alternativo que implica restricciones en ese tramo del Paseo de Silgar, pero la previsión es que todo este listo a mediados del mes de junio.

El Concello adelanta que, con el objetivo de generar las menores molestias posibles a vecinos y negocios, se habilitará el doble sentido en los viales adyacentes de bajada y se modificará el sentido actual de la Rúa Vigo.

La obra de plataforma única en Sanxenxo concluye con la colocación de 144.000 adoquines

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La empresa Castro Figueiro, adjudicataria de las obras, agilizará lo máximo posible los tiempos de ejecución para que la plataforma pueda estar terminada el 15 de junio.

En cuando al presupuesto de los trabajos, este asciende a los 394.905 euros y será cofinanciado con la Xunta de Galicia. El objetivo es avanzar en la accesibilidad peatonal colocando una plataforma única y eliminando así el escalón entre la calle y la acera, sin que esto afecte a los vehículos. Además, se incorporará nuevo mobiliario urbano y otros elementos como jardineras y bancos. En esta segunda fase la plataforma tendrá el mismo diseño que la realizada en el primer tramo con adoquín prefabricado de color azul para eliminar la barrera arquitectónica que actualmente supone el bordillo. 

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