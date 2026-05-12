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Sanxenxo

Reguera visita la librería Vidal de Vilalonga y Portonovo, beneficiaria del Bono Remuda

Esta iniciativa, dotada este año con 1,5 millones de euros, busca facilitar el relevo generacional y mantener la vitalidad de las villas

Fátima Pérez
12/05/2026 21:48
Visita a los locales dotados con el Bono Remuda
Visita a los locales dotados con el Bono Remuda
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El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana la librería Vidal de Vilalonga y la de Portonovo al ser beneficiarias del Bono Remuda, una iniciativa clave para “facilitar o relevo xeracional e manter a vitalidade das vilas”.

Solicitud hasta el 30 de septiembre

El Bono Remuda es un programa dirigido a personas trabajadoras autónomas que cuenta este año con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito disponible.

La iniciativa se estructura en dos líneas: el Bono Remuda Rural, destinado a negocios situados en concellos de menos de 10.000 habitantes, que subvenciona hasta el 75 % del precio del contrato de relevo; y el Bono Remuda Xeral, para municipios de más población que cubre hasta el 70 % del coste. En ambos casos, la cuantía máxima de la ayuda se sitúa  generalmente en los 30.000 euros.

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