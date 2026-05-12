Reguera visita la librería Vidal de Vilalonga y Portonovo, beneficiaria del Bono Remuda

Visita a los locales dotados con el Bono Remuda Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana la librería Vidal de Vilalonga y la de Portonovo al ser beneficiarias del Bono Remuda, una iniciativa clave para “facilitar o relevo xeracional e manter a vitalidade das vilas”.

Solicitud hasta el 30 de septiembre

El Bono Remuda es un programa dirigido a personas trabajadoras autónomas que cuenta este año con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito disponible.

La iniciativa se estructura en dos líneas: el Bono Remuda Rural, destinado a negocios situados en concellos de menos de 10.000 habitantes, que subvenciona hasta el 75 % del precio del contrato de relevo; y el Bono Remuda Xeral, para municipios de más población que cubre hasta el 70 % del coste. En ambos casos, la cuantía máxima de la ayuda se sitúa generalmente en los 30.000 euros.