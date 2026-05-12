Investigan a una mujer de 61 años por robar 700 euros y bebidas en un bar de Sanxenxo

Los efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo en la zona del robo Cedida

Efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo investigan a una mujer de 61 años, con antecedentes policiales, natural de Cáceres pero residente en Sanxenxo, como presunta autora de un delito de robo con fuerza en un bar de la localidad a finales del pasado mes de abril.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando la autora, presuntamente, forzó el acceso al interior del local aprovechando la ausencia de personas en el establecimiento. Una vez dentro, se llevó cerca de 700 euros en efectivo de la caja registradora así como varias botellas de bebidas alcohólicas que había en el local.

Denuncia y pesquisas

El responsable del negocio presentó posteriormente una denuncia y fue en ese momento que los efectivos del Equipo de Investigación de Sanxenxo iniciaron las pesquisas para tratar de esclarecer los hechos e identificar a la presunta autora del robo.

La Guardia Civil logró reconstruir los movimientos que habría realizado la sospechosa antes y después de cometer el delito.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Cambados, donde deberá comparecer la mujer investigada cuando sea citada para ello.