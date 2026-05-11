La Udiaf de Sanxenxo atendió a 147 familias y realizó más de 4.000 prestaciones de apoyo personalizado

Un momento de la presentación de los datos de la Udiaf a la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago

Un total de 147 familias fueron atendidas en 2025 por la Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio do Salnés Sur (Udiaf), con una media mensual de cien usuarios. El proyecto, que está dirigido por la Asociación Galega de Atención Temperá tiene por objetivo prestar asesoramiento y orientación a las familias, así como apoyo al desarrollo de los niños de cero a seis años de Sanxenxo, O Grove, Meaño, Ribadumia, Meis y Cambados.

En el balance presentado a la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, por parte de la coordinadora técnica de la Udiaf, Maia García y la coordinadora de la unidad del Salnés Sur, Eva Picallo, se detalla que se realizaron un total de 4.180 prestaciones de apoyo personalizado, de las cuales 102 fueron consultas de acogida, 119 sesiones de valoración. 3.736 sesiones de apoyo directo a familias, 223 talleres de orientación y 519 actuaciones de coordinación con otros profesionales.

Tipología

Las dificultades atendidas por el servicio abarca todo el ámbito de problemas que se pueden dar en el desarrollo infantil. Así, del número total, un 30% corresponden a problemas del habla o lenguaje, un 28 a retrasos evolutivos o sindómicos y un 17 a problemas de conducta y atención. En lo que se refiere al origen de la demanda más del 30% eran residentes en Sanxenxo, 23,5 en Cambados, 17,6 en O Grove, 13,7 en Meis, 11,8 en Meaño y solo un 2% en Ribadumia.

En la actualidad, la unidad cuanta con una lista de espera de 41 personas y, señalan, está trabajando a pleno rendimiento gracias al equipo que cuenta, con, entre otro personal, un psicomotricista, un psicólogo, un logopeda y una pedagoga.

La satisfacción con el servicio se mantiene en un nivel muy elevado, un 4,87 sobre 5, en las encuestas anónimas cubiertas por las familias usuarias. Las personas que lo necesiten pueden ponerse en contacto con la Udiaf en el teléfono 886 208 275.