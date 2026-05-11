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Sanxenxo

El Grupo Assia sonará en la Praza do Mar el viernes dentro de los actos de la Entre Rías

La prueba deportiva se disputará el domingo

C. Hierro
11/05/2026 16:22
Participantes en una edición anterior de la Media Maratón Entre Rías
Participantes en una edición anterior de la Media Maratón Entre Rías
Mónica Ferreirós
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Los concellos de Sanxenxo y OO Grove se preparan para acoger una nueva edición de la media maratón Entre Rías este domingo. 

Para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana repleto de actividades, está programado el concierto gratuito del Grupo Assia, que se subirá al escenario de la Praza do Mar el viernes. La actuación está previsto que comience a las 22:00 horas.

La programación continuará el sábado con las carreras infantiles gratuitas y una charla-coloquio protagonizada por Dani Molina y Javi Gómez Noya que tendrá lugar en el Hotel Carlos I a las ocho y que tiene entrada libre.

La media maratón arrancará el domingo a las diez de la mañana desde la Praza de O Corgo de O Grove y la 10K saldrá a las once y media desde el entorno de A Lanzada.

Los participantes podrán recoger sus dorsales en la Sala Nauta a partir del viernes por la tarde y durante todo el día del sábado. Además, también se entregarán el propio día de la carreta en el puerto de O Grove.

Por su parte, aquellos corredores o corredoras que se hayan anotado a la 10K podrán recoger su dorsal, en los mismos horarios, en el Hotel Nuevo Lanzada.

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