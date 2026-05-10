Subastan locales y pisos en A Revolta por precios que varían entre los 106.000 y 218.000 euros

Juzgados de Cambados Gonzalo Salgado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta de dos locales y otros tantos pisos ubicados en el mismo edificio del lugar de A Revolta, en la parroquia de Noalla.

En concreto se trata de un local comercial de más de 170 metros cuadrados que cuenta con una terraza muy amplia que tiene un precio de partida de 218.745 euros y otro de poco más de 108 metros cuadrados de superficie útil y una terraza de mayor tamaño por 158.648 euros.

Por otro lado, los inmuebles se sitúan en la planta tercera y en la primera del mismo edificio. El situado más alto cuenta con poco más de 43 metros de superficie construida además de una terraza, trastero y una plaza de garaje y se oferta por 106.707 euros. El otro de casi el doble de tamaño, con terraza, trastero y un aparcamiento, sale a subasta por poco más de 152.000 euros.