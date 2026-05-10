‘O Fojeteiro’ será homenajeado con 45 minutos de fuegos por doce comisiones de fiestas

Un homenaje organizado por la Comisión de Festas de A Lanzada

José Manuel Dadín Carballa o, como todos los vecinos y vecinas de Sanxenxo lo conocían, ‘Manolo o Fojeteiro’ será homenajeado el próximo domingo coincidiendo con las fiestas de ‘A Lanzada de maio’. Como no podía ser de otra manera, se le honrará llenando el cielo del municipio de fuegos. “Va a ser una tirada de cerca de 45 minutos”, señala Jéssica Álvarez, una de las organizadoras y, por tanto, miembro de la Comisión de Festas da Lanzada.

A pesar de que una asociación es la que tomó la iniciativa para llevar a cabo este acto, un total de doce participarán en él. “Cuando dijimos que iba a ser para él, todas las comisiones estuvieron de acuerdo y participaron”, señala Álvarez. Esto es así, detalla, porque ‘O Fojeteiro’ “fue una persona muy importante en el pueblo. No había fiesta en la que no estuviera él”.

El evento comenzará a las doce y media de la mañana, momento en el que tendrá lugar la misa en la Ermita de A Lanzada. Al terminar, será el momento de recordar a “al que siempre estaba”, casi un año después de su fallecimiento.

Tras los minutos de fuegos cedidos pos las comisiones, se le entregará a la familia de ‘O Fojeteiro’ una placa conmemorativa y también un ramo de flores. Está previsto, además, que Os Gatiños de Portonovo actúen y, un grupo de gaitas, que se reúne siempre por estas fechas, también entone algunas notas.

Debido a lo conocido y querido que era el homenajeado por parte de Sanxenxo, Álvarez señala que en el evento se juntará “mucha, mucha gente”.

La programación preparada por la comisión de fiestas continuará con un picoteo que será en el Hotel Campomar. Debido al éxito de la convocatoria, las plazas para participar en esta comida ya están todas cubiertas, incluso señalan, que, tuvieron que eliminar la publicación de facebook que publicitaba esta reunión por la cantidad de personas que querían apuntarse.

Feria medieval

La celebración de este homenaje se contrapone a la cancelación sin la que, el año pasado, fue la primera fiesta medieval de Sanxenxo: A Lanzada na Historia.

A Lanzada na Historia no repite este año y el Concello señala que buscan darle “un impulso” Más información

La comisión señaló, a través de redes sociales, la cancelación de este evento y señalaron “es una noticia que nos llena de tristeza”, a la vez que admitieron que se debe a motivos ajenos a su voluntad. Desde el Concello explicaron que la no celebración este año de la fiesta medieval no se traduce en una despedida, si no que únicamente es una parada para volver en 2027. Este descanso es necesario, admiten, porque lo que buscan es darle un “impulso” e implicar a más asociaciones”.