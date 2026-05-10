El Auditorio acoge una charla sobre la importancia de la salud emocional en la adolescencia

Cartel de la charla sobre salud emocional en la adolescencia en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo organiza esta tarde una charla abierta a todos los vecinos y vecinas sobre el bienestar emocional en la infancia y en los adolescentes. Esta iniciativa, que está dirigida, principalmente, a las familias y profesionales que trabajan junto a menores, tiene como objetivo resolver dudas a todos los presentes, así como ofrecer un asesoramiento y destacar la importancia de estar atentos a los cambios de humor o de hábitos de los niños, niñas o adolescentes.

El encargado de liderar esta charla es el Dr. Ricardo Fandiño miembro de la Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia (Aseia). Esta entidad está especializada en la atención integral de la salud mental comunitaria tanto en los menores como en sus familias con la meta, entre otras, de promocionar la necesidad de formación en esta área.

La entrada a este coloquio, que comenzará a las siete y media de la tarde en el salón del Auditorio Emilia Pardo Bazán, es totalmente gratuita, es por ello que, desde el Concello, invitan a la participación al público en general. Así, señalan que, lo que se creará en esta cita será un espacio “para comprender, acompañar e coidar mellor ás novas xeracións”.

Letras Galegas

Además, el Concello, organiza el miércoles una sesión de cuentacuentos ilustrado y musicado diseñado para familias para conmemorar el Día das Letras Galegas.

La cita es en la biblioteca de Vilalonga a partir de las seis y media de la tarde y es necesaria inscripción previa.