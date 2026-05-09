El inicio de las obras en el pavimento y la balaustrada de Silgar es inminente

Uno de los tramos del Paseo de Silgar que se reformará Mónica Ferreirós

Las obras que tienen como objetivo humanizar y mejorar la accesibilidad peatonal en el Paseo de Silgar, desde la Rúa Ourense hasta la Rúa Rosalía de Castro, así como la mejora del pavimento del mirador y la adaptación de la balaustrada de piedra a la normativa de seguridad vigente, comenzarán en los próximos días.

Esto es así porque el Concello de Sanxenxo ya ha propuesto a la empresa Castro Figueiro llevar a cabo estos trabajos con la condición de que haya reducido el plazo de ejecución a un mes. El presupuesto del proyecto, que asciende a 394.905 estará cofinanciado por la Xunta de Galicia y tiene como objetivo mejorar la seguridad y el paso de los peatones colocando una plataforma única similar a la azul, ya instalada en unas obras anteriores.

Además, se incorporará nuevo mobiliario urbano y otros elementos decorativos como pueden ser jardineras, bancos o señales informativas.

Baranda

El punto más polémico de esta obra, que incluso provocó el pasado viernes que decenas de vecinos y vecinas de Sanxenxo salieran a manifestarse pidiendo al alcalde, Telmo Martín, que no cambiase la balaustrada de piedra en los últimos 120 metros del paseo, es la modificación de la misma.

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Así, desde el Concello indican, tal y como lo hizo también el edil en una comparecencia pública, que lo que se hará en esta baranda será instalar unas barras de acero inoxidable entre los huecos que dejan los diferentes postes de piedra. Estos elementos sobresaldrán por la parte superior y se rematará con un pasamanos para que tenga un mínimo de 1,10 metros, altura exigida debido a que en este tramo la caída hacia la playa se enmarca entre los seis y los nueve metros.

Esta solución, garantizan desde el gobierno local, permitirá mantener la estética original del Paseo de Silgar y, además, ayudará a garantizar la seguridad de todos los paseantes sin impedir la vista al mar.

Otros trabajos

Por otro lado, el Concello también tiene ya una propuesta para la adjudicación para el proyecto de mejora de la pavimentación y ordenación de la circulación del tráfico rodado en la Rúa de Vigo, el Paseo Praia de Silgar y el Camiño de Baltar. En el mismo proyecto, también se enmarca la mejora de la regulación del tráfico en la intersección del Camiño de Baltar y la carretera PO-308, que forma parte del núcleo urbano de Sanxenxo.

En los trabajos previstos, que cuentan con un presupuesto de 345.005 euros, se pretende, así mismo, mejorar la seguridad de los peatones dotando de acera en la senda que discurre ahora a nivel de la calzada en el Paseo Praia de Silgar.

Para llevar a cabo estas obras, única se presentó como licitadora la empresa Marconsa, es por ello que debe presentar la documentación requerida para poder comenzar con los trabajos.