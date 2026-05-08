Telmo Martín promete 25 entradas dobles para el concierto de Juan Luis Guerra a vecinos mayores de 65 años

El cantante, Juan Luis Guerra, durante el concierto cancelado en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El alcalde de Sanxenxo, aprovechó la presentación de un estudio que permitirá contar con una radiografía de los mayores de 65 años del municipio, para adelantar que, como el año anterior, desde el Concello se regalarán, un total de 25 entradas dobles para asistir al concierto de Juan Luis Guerra.

Las personas afortunadas, tal y como sucedió en 2025, fecha en la que se tuvo que suspender el directo debido a la lluvia, serán aquellas que, por sorteo entre todas las censadas en la localidad con edad superior a los 65, ganaron estos pases.

Entre risas, en el acto, en el que estuvo presente la Conselleira de Política Social, Fabiola García -quién estuvo presente en el directo cancelado-, ambos bromearon con la posibilidad de hacer algo para impedir que la lluvia vuelva a la localidad durante el espectáculo.

12 de julio

La nueva fecha para acoger al cantante Juan Luis Guerra en Sanxenxo es el 12 de julio y, la ubicación escogida, esta vez, es el campo de fútbol de Baltar.

El artista de Santo Domingo no estará solo en el escenario, ya que la organización ha preparado una cita en la que también actuarán el Grupo Manía y Gente de Zona. Esto provocará, indican los promotores, “un maratón de éxitos que hará vibrar Sanxenxo como nunca antes lo había hecho”.

Los interesados en asistir a este espectáculo todavía pueden adquirir sus entradas a un precio que, actualmente, parte desde los 71,50 euros.