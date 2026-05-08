Sanxenxo sale a la calle para defender la balaustrada de Silgar: "Telmo escoita a baranda non se toca"

Vecinos y vecinas de Sanxenxo en la manifestación contra las obras en la barandilla de Silgar Gonzalo Salgado

La manifestación promovida por el BNG en contra de la retirada de la balaustrada de piedra en parte del Paseo de Silgar congregó a decenas de vecinos y vecinas de Sanxenxo.

Al grito de: "Telmo escoita, a baranda non se toca" o portando pancartas en las que se oponían a la colocación de inox sobre esta barandilla, los manifestantes recorrieron el paseo.

La multitud defendió en su camino la importancia de este elemento arquitectónico para el patrimonio de Sanxenxo y denunció que, en el proyecto de obra presentado por el Concello se hablaba de sustitución -palabra que también utilizó la Xunta tras aprobar las ayudas para estas obras- de esta barandilla por una de acero inoxidable en el último tramo del paseo.

Con esta concentración, los vecinos y vecinas sanxenxinos mostraron su oposición a eliminar la piedra de este lugar tan emblemático para la localidad.