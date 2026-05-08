Sanxenxo analizará a sus mayores para adaptar las políticas sociales

Telmo Martín, la Conselleira de Política Social, Fabiola García y el Dr. José Cancela, en la presentación del estudio sobre las personas mayores

Sanxenxo quiere conocer en detalle a su población mayor de los 65 años para adaptar las políticas sociales y actividades destinadas a estas personas. Para ello, el Concello en colaboración con la Xunta, ha financiado un estudio pionero a nivel nacional que analizará el perfil físico y sociocognitivo de los mayores, que representan más del 26% de los residentes en el municipio.

En concreto, esta iniciativa permitirá analizar el perfil del adulto mayor, la condición física, el estado cognitivo y la red social de estos hombres y mujeres. Además, la iniciativa incluye la creación de una aplicación web para realizar un seguimiento individual.

El catedrático de la Universidad de Vigo, José María Cancela, presentó esta mañana el estudio junto a la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y una gran muestra de esta población. “O que se pretende con este proxecto de investigación é mellorar a calidade de vida dos maiores das sete parroquias de Sanxenxo”, señaló Cancela.

E indicó que el trabajo se desarrollará en cinco fases: el análisis de la población de las siete parroquias, la evaluación de los datos sociodemográficos, físicos, funcionales, congnitivos y sociales recogidos, el estudio piloto a 25 personas, la recogida de datos digitales y la creación de la plataforma web así como jornadas formativas para los usuarios.

Por su parte, Martín, quiso destacar que, actualmente, en Sanxenxo viven un total de 4.758 personas mayores de los 65 años y que este estudio “do que se trata é de mellorar a súa atención e responder mellor as súas necesidades”. En la misma línea, el alcalde animó a todos los presentes a, además de participar en los diferentes programas municipales organizados por el área de Servizos Sociais, “realizar tarefas de voluntariado para manterse activos e contrinbuir á sociedade”.

Finalmente, la conselleira de Política Social e Igualdade indicó que “este estudo axudará a coñecer o que queren os maiores de 65 anos de Sanxenxo porque cada núcleo de poboación é diferente e precisa de cousas diferentes”. De la misma manera, quiso agradecer tanto al alcalde de Sanxenxo como a la Universidade de Vigo llevar a cabo este estudio y ser “referencia en Galicia”, ya que aseguró los datos que se recojan de los mayores de este municipio también serán de gran ayuda para la Xunta.