El Poli Paco visita el CEIP O Telleiro y comparte con los estudiantes una jornada de educación vial

Jornada de educación vial en el colegio O Telleiro en Sanxenxo

El policía local de Sanxenxo, Abelardo Martínez, acompañado de su inseparable Poli Paco, visitó en el día de ayer al alumnado del CEIP O Telleiro para compartir una jornada de educación viaria.

Durante la actividad, todos los alumnos y alumnas de los diferentes cursos, participaron en una iniciativa llena de aprendizaje y diversión.

Una de las actividades que más interesó a los participantes fue el recorrido en un circuito montados en bicicletas, triciclos y patinetes que les ayudó a reconocer las diferentes señales de tráfico así como, por ejemplo, entender qué vehículos tienen preferencia según su posición.