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Sanxenxo

El Poli Paco visita el CEIP O Telleiro y comparte con los estudiantes una jornada de educación vial

C. Hierro
08/05/2026 17:18
Jornada de educación vial en el colegio O Telleiro en Sanxenxo
Jornada de educación vial en el colegio O Telleiro en Sanxenxo
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El policía local de Sanxenxo, Abelardo Martínez, acompañado de su inseparable Poli Paco, visitó en el día de ayer al alumnado del CEIP O Telleiro para compartir una jornada de educación viaria.

Durante la actividad, todos los alumnos y alumnas de los diferentes cursos, participaron en una iniciativa llena de aprendizaje y diversión.

Una de las actividades que más interesó a los participantes fue el recorrido en un circuito montados en bicicletas, triciclos y patinetes que les ayudó a reconocer las diferentes señales de tráfico así como, por ejemplo, entender qué vehículos tienen preferencia según su posición.

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