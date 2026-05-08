Sanxenxo
El Poli Paco visita el CEIP O Telleiro y comparte con los estudiantes una jornada de educación vial
El policía local de Sanxenxo, Abelardo Martínez, acompañado de su inseparable Poli Paco, visitó en el día de ayer al alumnado del CEIP O Telleiro para compartir una jornada de educación viaria.
Durante la actividad, todos los alumnos y alumnas de los diferentes cursos, participaron en una iniciativa llena de aprendizaje y diversión.
Una de las actividades que más interesó a los participantes fue el recorrido en un circuito montados en bicicletas, triciclos y patinetes que les ayudó a reconocer las diferentes señales de tráfico así como, por ejemplo, entender qué vehículos tienen preferencia según su posición.