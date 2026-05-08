Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Alumnado del IES Sanxenxo participó en una campaña de eliminación de plantas invasoras

C. Hierro
08/05/2026 17:20
Participantes en la eliminación de plantas invasoras en Sanxenxo
Participantes en la eliminación de plantas invasoras en Sanxenxo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Alumnado del IES Sanxenxo participó en una jornada de limpieza y eliminación de especies invasoras de las playas.

La actividad, organizada por el Colectivo Ecoloxista do Salnés en colaboración con el Concello, tiene por objetivo proteger la biodiversidad y el equilibrio natural de los ecosistemas.

Durante la iniciativa, en la que también colaboró la concelleira de Educación, Nati Parada, se lograron eliminar un total de 32 sacos de basura repletos de plantas invasoras entre las que destacaban ejemplares de caña común, de margarita africana o de ‘conyza nonariensis’, originaria de países de Sudamérica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620