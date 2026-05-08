Alumnado del IES Sanxenxo participó en una campaña de eliminación de plantas invasoras

Participantes en la eliminación de plantas invasoras en Sanxenxo

Alumnado del IES Sanxenxo participó en una jornada de limpieza y eliminación de especies invasoras de las playas.

La actividad, organizada por el Colectivo Ecoloxista do Salnés en colaboración con el Concello, tiene por objetivo proteger la biodiversidad y el equilibrio natural de los ecosistemas.

Durante la iniciativa, en la que también colaboró la concelleira de Educación, Nati Parada, se lograron eliminar un total de 32 sacos de basura repletos de plantas invasoras entre las que destacaban ejemplares de caña común, de margarita africana o de ‘conyza nonariensis’, originaria de países de Sudamérica.