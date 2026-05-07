Sanxenxo se convierte en escenario de las excursiones organizadas por Geolodía 2026

Acceso a la playa de Montalvo, en Sanxenxo Cedida

Sanxenxo es el municipio escogido de la provincia de Pontevedra para acoger las excursiones enmarcadas dentro del Geolodía 2026, una actividad organizada por la Sociedad Geológica de España (SGE) que tiene como objetivo explicar, de manera sencilla, cómo funciona la Tierra o los recursos naturales de los que dependen los humanos.

La cita está programada para el domingo, fecha que se llevará a cabo de manera simultánea en otras localidades de todas las provincias de España.

La salida de Sanxenxo será desde la Playa de Areas Gordas y contará con cinco excursiones, saliendo la primera de ellas a las diez de la mañana y la última a las doce. El recorrido final estará habilitado para personas con movilidad reducida.

La duración aproximada de cada trayecto es de dos horas y media ya que la ruta incluye la visita a tres playas de Sanxenxo (Areas Gordas, A Lapa y Montalvo) y una parada en el complejo Cabo Home de A Lanzada.

Los participantes contarán con la compañía de geólogos que le mostrarán, entre otras cosas, las características geomorfológicas del entorno o .les explicarán la formación de las playas. Además, conocerán los detalles sobre la evolución del nivel del mar o la modificación de la costa.