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Sanxenxo

Las obras del alumnado más joven del Centro de Arte se exponen hasta el 27 de mayo en el Auditorio

C. Hierro
07/05/2026 19:06
Cartel de la exposición del Centro de Arte de Sanxenxo
Cartel de la exposición del Centro de Arte de Sanxenxo
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El alumnado más joven del Centro de Arte de Sanxenxo expone sus obras, desde el pasado 5 de mayo y hasta el 27 de este mismo mes, en el Auditorio Emilia Pardo Bazán.

La muestra recoge varias obras llenas de creatividad, color e imaginación firmadas por niños y niñas que semanalmente acuden a estas clases artísticas. Desde el Concello animan a todos los vecinos y vecinas del municipio a visitar la exposición, ya que señalan, es un espacio en el que las ideas cobran vida a través de la mirada de las nuevas generaciones.

El Centro de Arte de Sanxenxo es un lugar de encuentro entre los profesores y artistas. Desde su apertura, hace más de diez años, el número de participantes, de todas las edades, no ha dejado de crecer, es por ello que, de manera habitual el hall del auditorio municipal se convierte en una improvisada sala de exposiciones.

Silvia Otero, pintora de Sanxenxo

Silvia Otero presenta, a través de trece retratos, a las mujeres que pasan hasta su cocina

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Una de las últimas muestras fue la presentada por la alumna del centro, Silvia Otero, bajo el título ‘Ata a cociña por favor’ compuesta por trece retratos de mujeres que, señaló su autora, le inspiraban y le acompañaban en su día a día.

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