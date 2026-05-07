La transformación de Aios y Camiño do Castro más cerca de ser una realidad

Núcleo urbano de Aios, en Sanxenxo

La transformación del núcleo rural de Aios y del Camiño do Castro, en Dorrón, está más próxima.

Esto es así porque, por parte del Concello han propuesto a las empresas Audeca y Castro Figueiro para llevar a cabo estas actuaciones que se enmarcan dentro de las ayudas del Plan +Provincia de la Diputación. Ambas firmas disponen de diez días hábiles para entregar la documentación y, posteriormente, firmar el contrato.

Actuaciones

Castro Figueiro será la encargada de llevar a cabo la actuación que tiene por objetivo calmar el tráfico rodado y mejorar la seguridad peatonal en Aios.

Esta obra, que cuenta con un presupuesto de 600.433 euros y cinco meses de ejecución, transformará por completo el núcleo rural de esta zona ya que cambiará el asfalto por un pavimento con piedra, adoquín y hormigón, instalará nuevas redes de electricidad y comunicaciones retirando los tendidos aéreos y renovará la iluminación pública.

Además, instalará dos bancos de madera en la plaza. El ámbito de actuación -2.581 metros cuadrados- se convertirá en una zona con preferencia peatonal.

Por su parte Audeca se encargará de la humanización del Camiño do Castro, obra que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y medio y una inversión de 372.917 euros.

Camiño do Castro en la parroquia de Dorrón, en Sanxenxo

El objetivo de los trabajos es transformar por completo este vial, renovándolo en su totalidad para mejorar la seguridad y la comodidad para peatones y vehículos.

Entre los trabajos también se incluye el soterramiento del cableado y la instalación de nueva iluminación.