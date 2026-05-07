El centro Abrente acoge la nueva edición de la carrera solidaria a favor de la fundación Andrea

Una actividad celebrada en el colegio Abrente de Sanxenxo Cedida

El colegio plurilingüe Abrente acoge, mañana viernes, la XXXIII edición de la Carreira Escolar do Salnés. Como en años anteriores, esta iniciativa deportiva, tiene un carácter solidario a favor de la Fundación Andrea, entidad que presta apoyo a los niños y niñas con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

Alrededor de unos 700 participantes de diferentes edades y llegados de diversos centros escolares sanxenxinos pero, también, de otros puntos de la comarca, como puede ser Cambados, Vilanova o Vilagarcía, se darán cita para pasar una jornada especial alrededor del deporte bajo el eslogan ‘En galego gañamos tod@s’.

Está previsto que la recogida de los dorsales por parte de los participantes comience a las nueve y media de la mañana. Antes de que salga la carrera, que será a las once, los niños y niñas tendrán un tiempo para el calentamiento al ritmo de la música.

Desde su primera edición, hace 33 años, esta carrera infantil no ha dejado de celebrarse en los distintos centros escolares de la comarca. Es por ello, que esta actividad ya supone una de las más consolidadas y tradicionales para las comunidades educativas de O Salnés.