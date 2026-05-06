Sanxenxo rinde homenaje a Celso Bugallo con una andaina por las Lagoas da Arnosa

El actor, Celso Bugallo, durante la presentación de su última película Europa Press

El BNG de Sanxenxo organiza, este domingo, una andaina para rendir homenaje al actor Celso Bugallo, natural de la parroquia de Vilalonga y fallecido el pasado mes de diciembre.

La actividad, que está abierta a todos los públicos, recorrerá varios puntos del entorno de las Lagoas da Arnosa y saldrá a las diez de la mañana desde el aparcamiento de As Cachadas. “Será unha viaxe pola escena, a vida e a terra”, de esta manera definen la iniciativa los nacionalistas.

El acto está enmarcado dentro de las iniciativas impulsadas por el BNG para conmemorar el Día das Letras Galegas y tiene, por objetivo, difundir y reconocer la transcendencia de Bugallo, “un dos máis grandes referentes do país no ámbito da cultura, da interpretación e do sector audiovisual”.

El gaiteiro Toño Fernández Agraso, así como los integrantes de la Asociación Cultural Andarela, formarán parte de esta andaina que, desde la organización quieren que se consolide como una jornada de convivencia.

Cartel de la andaina en recuerdo a Calso Bugallo en Sanxenxo

Trayectoria

El actor Celso Bugallo nació en 1947 en el lugar de Lagarei, en la parroquia de Vilalonga. Tal y como señalan desde el BNG "sempre presumiu con orgullo das súas raíces" y su implicación con su tierra quedó demostrada en varias ocasiones con, por ejemplo, las diferentes charlas que impartió en el instituto.

Los nacionalistas recuerdan que, a principios de año, llevaron al Pleno una moción para proponer que el futuro Centro Social de Vilalonga llevase el nombre del ganador del Premio Goya al mejor actor secundario por su papel en la película 'Mar Adentro' pero, la iniciativa, fue rechazada.