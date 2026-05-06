Sanxenxo adjudica por 3,6 millones de euros el servicio de socorrismo por cuatro años

La playa de Silgar, una de las más emblemáticas de la localidad Mónica Ferreirós

El Concello adjudica, por 3,6 millones de euros, el servicio de socorrismo en playas a la empresa UTE Top Rescue-PC Salvamento Sanxenxo por cuatro años. Este contrato permitirá contar con un total de 87 socorristas en las principales playas del municipio. Entre ellas, figura, por primera vez, Pampaído, arenal que estrena, este año, vigilancia y también Bandera Azul.

Con este contrato, señala el gobierno local, garantizan la seguridad en las playas y también mejorar la calidad del servicio. Así, indican que, respecto a años anteriores, se amplía el horario y, su fuese necesario, la empresa se encargará de la reparación y mantenimiento de los módulos de socorrismo, torres, sillas y cartelería, así como la realización de campañas de educación ambiental y hábitos saludables. De la misma manera, también está prevista que se instalen pantallas digitales informativas en el exterior de los puestos.

El horario en cada uno de los arenales será diferente. Así, en Silgar, al ser la playa más concurrida el servicio estará de forma ininterrumpida del 1 de junio al 30 de septiembre, de lunes a domingo, entre las 12:00 a las 20:00 horas. Y del 1 de julio al 31 de agosto de 11:30 a 20:30.

En Areas, Panadeira, Canelas y Montalvo, la vigilancia comenzará el 1 de junio, aunque durante la primera quincena solo funcionará los fines de semana en horario de 12:00 a 20:00. A partir del 15 de junio será diaria. El resto de playas dispondrán de socorristas del 1 de julio al 31 de agosto, también de 12:00 a 20:00 horas.

El operativo contará con embarcaciones de rescate y un vehículo de intervención para el traslados en casos de emergencia. Cada puesto de salvamento estará equipado, entre otras cosas, con desfribilador, oxígeno medicinal, mochila de primeros auxilios o un ventilador manual.

La accesibilidad será otro de los ejes del servicio pues todas las playas deberán contar con silla anfibia y muletas adaptadas para facilitar el baño a personas con movilidad reducida.

Mantenimiento

Por otro lado, el Consejo de Turismo, dio luz verde también a la adjudicación, por un año, del servicio de acondicionamiento de playas en temporada de verano por 59.487 euros a la empresa Construcciones Torres Balboa.

Entre las acciones que llevarán a cabo en las playas destaca la reparación, reposición y pintado de barandillas de protección, vallados, escaleras y rampas o el servicio de retroexcavadora para llevar a cabo movimientos de arena y otros elementos en los arenales.

Otras de las tareas que tendrán que realizar están relacionadas con la colocación de cartelería informativa, el mantenimiento preventivo y conservación de todos los servicios instalados en las playas durante los tres meses que conforman la temporada estival o montaje, desmontaje y almacenamiento de pasarelas para el paso de personas.