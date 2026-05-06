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Sanxenxo

El dispositivo de seguridad de la Entre Rías sumará a cerca de 300 personas

La prueba deportiva se celebra el 17 de mayo

C. Hierro
06/05/2026 18:07
Participantes en la media maratón Entre Rías celebrada el año pasado
Participantes en la media maratón Entre Rías celebrada el año pasado
Mónica Ferreirós
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El dispositivo de seguridad de la media maratón Entre Rías que unirá los municipios de O Grove y Sanxenxo el 17 de mayo contará con cerca de 300 personas.

El concello sanxenxino acogió una nueva reunión técnica para ultimar los detalles de este dispositivo. Este encuentro, estuvo presidido por el concejal de Deportes, Marcos Guisasola, y la edil de Seguridad Ciudadana, Elena Torres, que estuvieron acompañados por representantes de la Policía Local de ambas localidades, de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, de Emerxencias de O Grove, Motovuelta y miembros de la empresa organizadora de la prueba deportiva Nokao.

Durante la celebración de la media maratón habrá disponibles, además, cuatro ambulancias medicalizadas y un hospital de campaña, así como un punto en la meta de asistencia técnica sanitaria para atender posibles indisposiciones de los corredores.

Inscripción abierta

Los interesados en participar en esta media maratón que unirá los municipios de O Grove y Sanxenxo todavía están a tiempo de anotarse, ya que el plazo de inscripción termina el próximo martes día 12.

La organización prevé que este año, se supere la barrera de las 3.000 personas competidoras.

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