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Sanxenxo

Buscan 15 trabajadores para la apertura de un nuevo supermercado en Sanxenxo

Los aspirantes deben tener experiencia en el sector y disponibilidad horaria y geográfica

C. Hierro
06/05/2026 12:19
Fachada de un establecimiento de la misma cadena
Fachada de un establecimiento de la misma cadena
D.A.
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El Grupo Froiz busca un total de quince personas para trabajar en el nuevo supermercado que abrirá sus puertas en Sanxenxo. La cadena, en su proceso de expansión por la comarca, necesita incorporar a profesionales para las secciones de charcutería, carnicería, pescadería, frutería y caja.

Tal y como señalan en la oferta, el cometido de los trabajadores será la atención al público, el montaje de mostrador, la realización de pedidos y la implantación de ofertas. Además, indican, deberá colaborar de manera activa en el cumplimiento de los controles de seguridad e higiene alimentaria.

Los requisitos para poder optar a estos puestos es contar con experiencia acreditada en alguna de estas secciones, conocimiento del producto y su tratamiento, así como ofrecer una excelencia en la atención al cliente. Además, buscan personas que presenten disponibilidad horaria y geográfica.

La empresa, indican, ofrece estabilidad laboral y retribución competitiva.

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