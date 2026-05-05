Telmo Martín: "La barandilla de Silgar non se vai quitar"

Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, aclara las obras en la balaustrada de piedra de Silgar D.A.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, aclaró los trabajos que se van a realizar en el Paseo de Silgar y, por lo tanto, la polémica surgida a raíz de que se publicase que el proyecto incluía la retirada de la balaustrada de piedra.

Martín señaló que esa versión se trataba de un "bulo" y, por lo tanto, en la obra prevista "la barandilla de Silgar non se vai quitar". De esta manera, explicó que, lo que se contempla es añadir -en los últimos 120 metros de la misma- unos elementos de acero inoxidable que hagan que este elemento cumpla con la normativa de seguridad vigente.

El BNG en contra de cambiar la balaustrada de piedra de Silgar por una de acero inoxidable Más información

El edil sanxenxino indicó que, al tener previsto cambiar el suelo en esta zona debido a su mal estado lleno de hundimientos, están obligados a que la barandilla se ajuste a la legalidad. Y esta exige que, en las zonas en las que haya más de seis metros de caída (en esta zona llega a haber hasta más de nueve) la baranda debe medir, al menos, un metro diez centímetros y, la actual, varía entre los 70 y 90 centímetros.

Balaustrada de piedra del Paseo de Silgar D.A.

Martín no dudó en reiterar en varias ocasiones que es "rotundamente falso" que se vaya a eliminar esta pieza de madera y pidió a los representantes del BNG que fueran más "serios". "

Comienzo de las obras

Esta actuación sobre la barandilla de piedra de Silgar se incluye en un proyecto mucho más amplio que cuenta con un presupuesto de casi 400.000 euros.

Entre los trabajos que se incluyen destaca, además del cambio del suelo en los últimos 120 metros del paseo, la continuación de la plataforma única en adoquines azules para mejorar la seguridad peatonal.

El plazo para presentar las propuestas por parte de las empresas terminó hoy, es por ello que el alcalde espera que antes del 15 de junio estén listas.