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Sanxenxo

La Xunta aprueba una ayuda de 200.000 euros para las obras de mejora de la accesibilidad de Silgar

C. Hierro
04/05/2026 21:41
Imagen del Paseo de Silgar que será reformado en Sanxenxo
Imagen del Paseo de Silgar que será reformado en Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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La Xunta aprobó ayer la firma de un nuevo convenio de colaboración con el Concello de Sanxenxo para llevar a cabo las obras de mejora de la accesibilidad peatonal en el paseo de Silgar. Los trabajos, cuentan con un presupuesto total de 396.850 euros y tras este acuerdo, Turismo de Galicia aportará más del 50%.

Tal y como recoge el Consello da Xunta las obras -que ya fueron licitadas por el Concello a finales del mes pasado- tienen como objetivo avanzar en la accesibilidad peatonal colocando una plataforma única y, por lo tanto, eliminar el escalón entre la calle y la acera. Además detalla, está previsto retirar la barandilla de piedra “e será instalada unha nova de acero inoxidable”.

Vista aérea del Paseo de Silgar en Sanxenxo

El Concello licita el segundo tramo de plataforma única en Silgar por 396.850 euros

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Por último, indican que se incorporará nuevo mobiliario urbano y otros elementos como pueden ser jardineras, bancos o señales.

Desde la Xunta indican que este nuevo convenio sirve para potenciar un elemento patrimonial esencial para el turismo de Sanxenxo y, por ende, de Galicia. Esto es así porque servirá para mejorar las infraestructuras y refuerza la apuesta por un modelo turístico, sostenible, accesible y de calidad.

Polémica

El punto del proyecto en el que se indica que se eliminará la barandilla de Silgar ha provocado gran polémica en Sanxenxo. Tanto que, el BNG ha convocado una concentración en defensa de la balaustrada el viernes a las ocho de la tarde en la Rosa dos Ventos.

Rosa dos Ventos Paseo de Silgar

El BNG convoca una concentración en defensa de la balaustrada de piedra del Paseo de Silgar

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