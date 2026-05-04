Sanxenxo une magia, humor y música para celebrar el mes de las Letras Galegas

Cartel del Sanxenxo Fala

El Concello prepara una nueva edición del programa ‘Sanxenxo Fala’ para llenar de música, magia y humor el municipio el mes que se celebra el Día das Letras Galegas.

La primera fecha planificada es este sábado, jornada en la que tendrá lugar el IV Encontro Labores na Rúa, organizada por la asociación Os Gatiños de Portonovo en la Praza do Mercado desde las 15:30 a las 22:30 horas.

Al día siguiente, el Auditorio Emilia Pardo Bazán, acogerá un espectáculo cómico-musical de la mano de Pepo Suevos y Dani Dopazo diseñado para el público adulto. La entrada es gratuita. La siguiente fecha marcada en el calendario es el día 15, día que se celebrará el acto de las Letras Galegas con un homenaje a la escritora Begoña Caamaño y la entrega de premios del Concurso Picariños del CCD Sanxenxo. El sábado 16 se celebra el espectáculo musical ‘Aprende cantando cos Piñeiriños’ con acceso gratis previa retirada de entradas a través del portal Ataquilla.

El domingo la actividad viaja a Portonovo con el Festival das Letras Galegas de la mano de la Coral Polifónica Santa María de Adina y los Gatiños de Portonovo en el estacionamiento del mercado de abastos a partir de las siete de la tarde.

Cartel completo de la programación de mayo en Sanxenxo

El sábado 23 de mayo el programa ‘Fala Redes’ lleva al auditorio ‘As mil e unha’ de Vero Rila y Luis Iglesias, un programa radiofónico en directo que propone un viaje imaginativo y lleno de sensibilidad por el universo literario de Caamaño. El acceso a esta iniciativa, que comienza a las siete de la tarde, es totalmente libre hasta completar aforo.

Además, las actividades programadas también llegarán a los distintos centros educativos del municipio a través del espectáculo narrativo de la ‘Maleta Viaxeira’ del Mago Paco. Las citas marcadas para acoger estas iniciativas son los días 5, 7, 8, 11 y 12 de mayo.