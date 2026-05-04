Fulgor do Monte Faro impulsa una recogida de datos para corregir los errores catastrales

Público asistente en la asamblea organizada por la asociación Fulgor do Monte Faro

La asociación Fulgor do Monte Faro aprobó por unanimidad en una asamblea extraordinaria poner en marcha una campaña de recogida de información de las parcelas de la zona (especialmente de los sectores SU13 y SU14) ante “as discrepancias detectadas entre a realidade do territorio e a información recollida no Catastro”.

La iniciativa, señalan, busca elaborar una base de datos “máis precisa e verificada” que permita avanzar y aclarar la situación parcelaria del ámbito que incluye el Monte Faro.

Para llevarlo a cabo, la asociación pone a disposición de las personas propietarias de parcelas en esta ubicación una ficha que, una vez completada, se tendrá que enviar al correo asociacionmontefarosanxenxo@gmail.com.

Según señala la entidad, el documento ya fue entregado a un centenar de personas -aquellas que asistieron a la asamblea- y los interesados pueden solicitarla en el mismo correo electrónico o bien, directamente, a los directivos de la asociación. De la misma manera, anuncian que se organizarán diferentes puntos de apoyo presenciales para facilitar la participación de los propietarios de terrenos.

Desde Fulgor do Monte Faro animan a los vecinos y vecinas a participar en esta recogida de datos ya que lo consideran clave para lograr la ordenación real del territorio.