Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Fulgor do Monte Faro impulsa una recogida de datos para corregir los errores catastrales

C. Hierro
04/05/2026 18:39
Público asistente en la asamblea organizada por la asociación Fulgor do Monte Faro
Público asistente en la asamblea organizada por la asociación Fulgor do Monte Faro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La asociación Fulgor do Monte Faro aprobó por unanimidad en una asamblea extraordinaria poner en marcha una campaña de recogida de información de las parcelas de la zona (especialmente de los sectores SU13 y SU14) ante “as discrepancias detectadas entre a realidade do territorio e a información recollida no Catastro”.

La iniciativa, señalan, busca elaborar una base de datos “máis precisa e verificada” que permita avanzar y aclarar la situación parcelaria del ámbito que incluye el Monte Faro.

Para llevarlo a cabo, la asociación pone a disposición de las personas propietarias de parcelas en esta ubicación una ficha que, una vez completada, se tendrá que enviar al correo asociacionmontefarosanxenxo@gmail.com.

Según señala la entidad, el documento ya fue entregado a un centenar de personas -aquellas que asistieron a la asamblea- y los interesados pueden solicitarla en el mismo correo electrónico o bien, directamente, a los directivos de la asociación. De la misma manera, anuncian que se organizarán diferentes puntos de apoyo presenciales para facilitar la participación de los propietarios de terrenos.

Desde Fulgor do Monte Faro animan a los vecinos y vecinas a participar en esta recogida de datos ya que lo consideran clave para lograr la ordenación real del territorio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620