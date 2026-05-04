El Pleno de Sanxenxo aprueba por unanimidad la compra al Sareb de los terrenos en Vilalonga y en Padriñán

Imagen de archivo de una sesión plenaria en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Pleno extraordinario celebrado ayer aprobó, por unanimidad, la compra al Sareb de los terrenos del SU27 en Vilalonga y el SU11 en Padriñán.

La primera de las parcelas, ubicadas en el lugar de Altamira, está previsto que, una vez adquiridas, se cedan a la Xunta para que se utilicen para la construcción de 350 viviendas públicas.

La entrega de estos terrenos al Gobierno autonómico, señalan desde el gobierno local, responde a una necesidad de promover vivienda protegida en Sanxenxo. La ubicación de estos terrenos, detallas, es idónea para la actuación urbanística debido, entre otras cosas, a que es un entorno dotado de servicios, próximo al núcleo de Dena y con muy buena comunicación tanto con la autovía do Salnés (AG-41) como con el polígono empresarial de Nantes.

Por otro lado, la compra del sector SU11 tiene como objetivo liberar de edificaciones un suelo que cuenta con todos los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados pero que tiene un considerable impacto paisajístico. De esta manera, el Concello, señala que esta adquisición permitirá preservar los valores naturales de este entorno ubicado en el lugar de Miraflores.

Así, previa modificación del planeamiento, el 70% de la superficie del ámbito pasaría a ser clasificada como suelo rústico de especial protección, destinado a espacio libre para uso de la población. Dentro de esta actuación se enmarcaría la puesta en valor del conocido como Camiño Real.