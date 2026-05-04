Detenido un vecino de Catoira por un intento de robo con violencia en una librería en Noalla

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Catoira, de 58 años, con numerosos antecedentes penales como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado mes de octubre en una librería de Sanxenxo.

Los hechos se produjeron cuando, el ahora detenido, accedió al establecimiento ubicado en la parroquia de Noalla, apenas una hora después de su apertura completamente disfrazado con gafas de sol, peluca y portando lo que aparentaba ser un arma de fuego.

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Tal y como detalla la Guardia Civil, en ese momento, el varón trató de intimidar al propietario con la finalidad de sustraer el dinero de la recaudación. Ante la resistencia de la víctima, se produjo un forcejeo entre ambos, resultando el propietario de la librería con lesiones de carácter leve y, no logrando finalmente el autor hacerse con botín alguno.

Según describió en su momento el responsable del negocio, el hombre entró en el local al grito: "Dáme os cartos que teñas!".

En el momento que tuvieron conocimiento de los hechos, la Guardia Civil de Sanxenxo inició una investigación que permitió la identificación y posterior detención del presunto autor que, además, acabó delatando el lugar en el que había arrojado las vestimentas utilizadas durante el intento de atraco y la localización del arma presuntamente simulada.

Disfraz que portaba el detenido por el robo en Sanxenxo Guardia Civil

Los hechos investigados hasta el momento, fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Cambados encargado del caso, donde deberá comparecer el presunto autor de los hechos cuando sea citado para ello.