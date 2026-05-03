Raia de Ouro 2026: Portonovo arropa a Juan García “Peche” en un emotivo acto por toda una vida “dedicada a los demás”

El galardonados rodeado de familiares y vecinos Mónica Ferreirós

Decenas de vecinos y vecinas de Portonovo, junto a familiares, colectivos e integrantes del gobierno municipal, se reunieron esta mañana en la Casa Mariñeira de Don Fernando para homenajear a Juan Luis García Carballa –también conocido como “Peche”– con la máxima distinción de la villa marinera: la Raia de Ouro 2026. Su activa participación en la vida social de la localidad, a través de la Comisión de Fiestas de San Cristóbal y el SD Portonovo, llevó a los portonoveses a proponer por unanimidad su nombre para honrarle este año con el galardón en un emotivo acto en el que la lluvia parecía amenazar, pero finalmente dio tregua.

El homenajeado llegó caminado al evento al son de las gaitas y las panderetas de Os Gatiños de Portonovo, donde le esperaban el alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, que junto a su familia le acompañaron hasta el escenario por el pasillo formado por vecinos y amigos.

El grupo O Cariño dos Ameneiros fue el responsable de dar inicio y poner banda sonora al emocional encuentro, que estuvo presentado por el portonovés Hugo Andrade, quien hizo un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la trayectoria vital de Juan Luis García. “O 21 de xaneiro deste 2026 cumpleu 50 anos de casado coa súa muller, Sara. Pero temos un detalle curioso: olvidáronse de celebralo”, reveló el presentador, sacando a relucir las risas y aplausos de los asistentes. “Formaron unha bonita familia cos seus dous fillos”, continuó Andrade, subrayando que “hoxe o verdadeiro premio da súa vida, para el, son os seus cinco netos: Miguel, Lucía, Sofía, Pablo e María”.

O Cariño dos Ameneiros Mónica Ferreirós

Hugo Andrade no fue el único que quiso dedicarle unas palabras a “Peche” encima del escenario, sino que miembros del Portonovo SD también se subieron y, además, con una sorpresa. “Hai persoas que non só están, senón que suman, empurran e que axudan sen pedir nada a cambio. Persoas que sempre están cando fan falta e que cren no clube, na súa xente e no que representa, e ti Peche eres dunha desas persoas”, destacaron, entregándole en el acto una camiseta del club de fútbol al que estuvo vinculado durante tantos años.

Tras estas bonitas palabras, Juan García recibió la Raia de Ouro 2026 de manos del alcalde, y aunque en un principio no parecía muy convencido de hablar ante todo el público, tomó el micrófono para decir: “Grazas Portonovo por esta medalla de ouro. Ata logo”, desatando de nuevo las risas y aplausos de los presentes.

Grazas Portonovo por esta medalla de ouro. Ata logo” Juan Luis García Carballa "Peche"

El presentador, Hugo Andrade, el galardonado y el alcalde, Telmo Martín, durante la entrega de la insignia Mónica Ferreirós

Al protagonista de la jornada lo siguió en el escenario su nieto mayor, Miguel, quien en representación de toda la familia dedicó un discurso que dejó ver a un “Peche” emocionado. “Hoy es un día muy especial para mi abuelo y para mi familia. La Raia de Ouro no es solo recibir un reconocimiento, es recibir el cariño y el respeto de toda la gente que ha compartido su camino durante todos estos años. Hablar de mi abuelo es hacerlo de compromiso, humildad y pasión”, afirmó el joven, quien continuó diciendo que “Para nosotros es un orgullo inmenso verle recibir este homenaje, porque detrás de cada esfuerzo, de cada ayuda y de cada momento dedicado a los demás, hay una persona buena de verdad”.

“Abuelo, gracias por enseñarnos el valor del trabajo, del compañerismo y de querer siempre a tu gente. Hoy esta Raia de Ouro reconoce toda tu vida dedicada a los demás, pero nosotros hace mucho tiempo que sabemos el valor que tienes. Enhorabuena”, concluyó.

Telmo Martín fue el encargado de poner el broche de oro al acto, reconociendo en “Peche” el “esforzo, traballo e dedicación, pero sobre todo representa a colectividade” de la gente de Portonovo. “Socialmente, un pobo crece cando todos se implican na mesma dirección, e iso “Peche” sempre o fixo cando se lle pediu, e mais cando non se fixo”, aseguró.

Decenas de vecinos acudieron al acto Mónica Ferreirós

También, el primer edil aprovechó para agradecer a todos los establecimientos de hostelería su apuesta por la cuarta edición del Portonovo Gastronómico. Festa da Raia y concluyó incidiendo en que “hoxe, o día máis importante con esta entrega da Raia de Ouro, é para mín un honor moi grande que sexas ti “Peche” o que represente a todo o pobo, que é quen te elixiu”.