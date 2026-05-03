Espina y Delfín instala una nueva tubería para la traída de agua desde Major a Portonovo

Operarios durante los trabajos ejecutados en la zona Cedida

La empresa responsable de la gestión del servicio de agua del municipio, Espina y Delfín, se encuentra realizando la sustitución de una vieja tubería para la traída en un trayecto de casi cuatro kilómetros entre Major y Portonovo. De esta manera, se cambiará la antigua de fibrocemento de 125 milímetros por una de PVC de 250 milímetros de diámetro, siendo una actuación que forma parte de las 80 mejoras previstas en el rural valoradas en 12 millones de euros e incluidas en el contrato de concesión.

La sustitución –que se inició hace más de un mes– tiene un presupuesto de 468.280 euros y permitirá mejorar el caudal y la presión, evitando frecuentes roturas que genera un material en desuso como el fibrocemento. Cabe recordar que la tubería que se va a sustituir se instaló a principios de los años 80.

Asimismo, esta año también están previstas dos actuaciones más para mejorar el suministro del agua en el rural de Sanxenxo. Es el caso de la tubería de 5,5 kilómetros que va a comunicar los depósitos de O Castro en Vilalonga y Padriñán, una mejora valorada en 1.133.520 euros que permitirá intercambiar agua entre ambos tanques que se abastecen de cuencas distintas: del Umia y del Lérez. Así, se evitarán cortes de agua o caídas de la presión en periodos de máxima ocupación y flexibilizando el suministros, pudiendo elegir la cuenca que más disponibilidad de agua tiene para el llenado de los depósitos.

Por último, la mejora del suministro también contempla la construcción de un nuevo depósito en Monte Faro, con capacidad para almacenar 5.000 metros cúbicos de agua y que supondrá la inversión de 651.170 euros. La actuación permitirá mejorar la presión de la red de abastecimiento en toda la parroquia de Noalla.