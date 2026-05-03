El BNG convoca una concentración en defensa de la balaustrada de piedra del Paseo de Silgar

Imagen del punto de encuentro Cedida

El grupo municipal del BNG convoca a los vecinos y vecinas de Sanxenxo para una concentración en defensa de la balaustrada de piedra del paseo de Silgar. El encuentro será el próximo viernes, 8 de mayo, a las 19 horas, en la Rosa dos Ventos. “A mobilización prodúcese despois de constatar que o goberno local encabezado por Telmo Martín segue adiante coa retirada desde elemento emblemático, nunha obra licitada para executarse en menos de tres meses e sen intención de rectificar malia o crecente rexeitamento social”, señalan.

La formación denuncia que la actuación no fue consensuada con los vecinos ni con las asociaciones del municipio, pese a existir un gran descontento general. “Estamos ante una decisión imposta, que ignora á maioría social e que pode repetir erro recentes como o do Mirador da Peixeira, en Portonovo”, advirten.

El BNG apunta que existen alternativas viables y que no impliquen la retirada de la balaustra de piedra y, también, critican la forma de proceder del gobierno local, al cual acusan de “actuar sen diálogo coa cidadanía”. “Retirala é borrar unha parte da nosa historia e transformar un dos espazos máis recoñecibles do noso litoral”, exponen.