Abren las inscripciones para I Rider Costa Galega

Cartel de I Rider Sanxenxo

El Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo abre el plazo de inscripciones para participar en la primera edición de la Rider Costa Galega, que será el 13 de junio y cuyas plazas son limitadas.

Para formalizar la inscripción es necesario rellenar y enviar el formulario habilitado en su página web, tramitar el pago mediante transferencia bancaria o bizum (la inscripción general son 60 euros, menos los socios del motoclub que es de 40; los acompañantes pagan 45 euros) y enviar el justificante de la transacción junto al nombre de la persona inscrita a info@mcsanxenxo.

El plazo límite para anotarse es el lunes 8 de junio a las 00:00 horas. Pasada esa fecha no se podrán realizar más inscripciones. Asimismo, desde la organización apuntan que no se admiten devoluciones ni reembolsos y remarcan que debe llegar una confirmación por correo electrónico para asegurar la inscripción.

La Rider Costa Galega será un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros pensado para descubrir las Rías Baixas de una forma diferente. El motoclub aún no ha revelado nada del trayecto con el fin de mantener la expectación, pero aseguran que será muy innovador para los moteros.