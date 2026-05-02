Vilalonga ficha a las orquestas Marbella, Olympus y La Oca Band para sus fiestas patronales

La procesión del Día del Carmen del año pasado Concello

La Comisión de Festas de Vilalonga ya tiene listo el programa para sus fiestas patronales, fichando como cabeza de cartel a orquestas como Marbella, Olympus y La Oca Band. La programación abarca siete jornadas festivas entre el 27 de junio y el 16 de julio, ofreciendo música, actos litúrgicos y actividades para toda la familia.

El pistoletazo de salida será el sábado 27 de junio con la segunda edición del Vilafest, que reunirá en el escenario a los DJs Borja Solla, DJow y Josinho. Al día siguiente, víspera de San Pedro, a las 9 horas será la tirada de bombas anunciando el comienzo de las fiestas y, por la noche, las orquestas Origen y Marbella harán bailar a los vecinos y visitantes en la plaza principal.

El lunes 29, Día de San Pedro, la tirada de bombas y la alborada con Os Cruceiros e Os do Barro darán inicio a la jornada festiva. A las 13 horas se celebrará una misa solemne en la iglesia parroquial y, por la noche, será el turno de las orquestas La Oca Band y América de subirse al escenario. La actividad continuará el martes 30 con misa a las 19 horas y verbena con Olympus y Finisterre.

Ya en julio, las celebraciones volverán a arrancar el día 12 con la Festa da Bicicleta. Las inscripciones estarán habilitadas el mismo día a partir de las 9:30 horas en la plaza principal, siendo la salida del recorrido una hora más tarde.

El jueves 16, Día del Carmen, la tirada de bombas precederá a la salida de la Virgen de la Iglesia de Vilalonga a las 10:15 horas, seguida de una misa en Rouxique y la continuación de la procesión hasta As Cachadas, donde será la Romaría do Carme y la Gran Festa Campestre, amenizada por Ángel América y el Dúo Prisma.

El 19 de julio concluirá la programación con la Festa de San Cristobal, con misa solemne a las 11 horas, seguida de sesión vermú.