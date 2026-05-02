La conselleira de Economía disfruta de la artesanía y las elaboraciones de raya del Portonovo Gastronómico

La conselleira acompañada del alcalde, Telmo Martín, y concejales Cedida

La conselleria de Economía e Industria, María José Lorenzana, acompañada del alcalde, Telmo Martín, y concejales del municipio, visitó esta mañana la cuarta edición del Portonovo Gastronómico, donde tuvo la oportunidad de disfrutar de la Feria Solidaria Artesana y de las elaboraciones a base de raya de los negocios locales.

En la edición de este año son un total de 21 establecimientos los que participan para poner en valor los productos del mar. Asimismo, la festividad cuenta con una muestra fotográfica con imágenes actuales y antiguas de la villa marinera, además de un área infantil con talleres y juegos para los más pequeños.

El domingo es el último día en que tanto vecinos como visitantes de Portonovo podrán disfrutar de la celebración gastronómica y de los puestos artesanos. El punto fuerte de la jornada será a las 12:30 horas con la entrega de la Raia de Ouro, que este año irá a parar en manos de Juan García ‘Peche’ en un acto que se celebrará en la Casa Mariñeira de Don Fernando. Su activa participación en la vida social a través de la Comisión de Fiestas de San Cristóbal como en el SD Portonovo, llevó a los colectivos de la villa marinera a proponer por unanimidad su nombre para honrarle con el galardón.

De esta manera, tras la entrega de la insignia, la actividad del Portonovo Gastronómico terminará con una sesión vermú a cargo del grupo Cantos da Terra, concluyendo así tres días de celebración con música, comida y actividades para toda la familia.