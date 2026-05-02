La Asociación Soalleira se lleva el primer premio del Festival dos Maios

El jurado con los ganadores Cedida

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, en colaboración con el Concello, con la llegada por excelencia del mes de la primavera celebró este viernes el Festival dos Maios, una cita en la que la Asociación Soalleira de Dorrón se hizo con el primer premio entre todas las entidades y centros escolares implicados.

Los niños y sus coplas fueron los grandes protagonistas de la jornada festiva, poniéndole ritmo a través del repiquete de los palos y con sus voces a letras jocosas, siempre a modo de quejas populares que eran destinadas a políticos y gobernantes.

Tras una primera exposición matinal en la Plaza de Pascual Veiga de Sanxenxo, llegaron las melodías a las instalaciones del Círculo Cultural en una cita que sirvió para poner en valor la originalidad y la interpretación de los jóvenes.

Posteriormente, el jurado formado por los concejales de Educación y Cultura, Nati Parada y Xoan Pérez, acompañados por el presidente de la entidad social y deportiva, Paco Hernández, concedían el primer premio a la Asociación Soalleira de Dorrón, dotado con 300 euros. El segundo fue para el colegio Abrente de Portonovo, con 250 euros; y el tercero para el A Florida de Sanxenxo, con 200 euros. Aún así, todos los participantes se llevaron también un plus de 50 euros por su participación.