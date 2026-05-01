La Xunta recibe trece ofertas para construir vivienda pública en Noalla

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la firma de la cesión de terrenos en Noalla Gonzalo Salgado

La Xunta ha recibido un total de trece ofertas para redactar el proyecto y construir las 25 viviendas públicas prometidas en la parroquia de Noalla. En total, la inversión del gobierno autonómico en estas obras asciende a casi siete millones de euros (6.798.539,47), después de que el Concello cediese, de manera gratuita, la parcela para poder llevarlas a cabo.

La obra licitada incluye tanto la redacción del proyecto como la dirección y la ejecución de los trabajos de estos nuevos hogares, que serán los primeros en esta condición que albergue el concello de Sanxenxo.

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La empresa a la que se le adjudique el contrato -que se conocerá próximamente- tiene un plazo de tres meses para elaborar el plan de actuación y dos más para el de ejecución. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló en la firma del convenio con el alcalde sanxenxino, Telmo Martín, que la previsión es que las obras puedan estar terminadas en el año 2028.

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La parcela en la que se levantará este edificio cuenta con más de 2.600 metros cuadrados y se ubica en una zona en la que está prevista la construcción de una urbanización formada por 157 viviendas privadas.

Condición de alquiler

El gobierno local de Sanxenxo busca paliar la falta de vivienda en el municipio a través de la cesión de terrenos a la Xunta para crear casas públicas y accesibles.

Es por ello que, además de poner a su disposición este terreno ubicado en Noalla, está previsto que, próximamente, se haga efectiva la cesión de la parcela de As Cunchas, localizada en una zona privilegiada de la ciudad a tan solo cuarenta metros de la playa de Silgar.

En este punto del municipio, el objetivo es crear un total de viviendas de promoción pública que estarán destinadas al alquiler para personas censadas en Sanxenxo y que sean menores de 36 años.

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Además, en el Pleno celebrado el pasado mes, la Corporación aprobó (con los votos a favor del PP y del PSOE y con la abstención de los nacionalistas) la adquisición de un terreno anexo a la Casa de Cultura de Dorrón que actualmente se utiliza como estacionamiento por 300.000 euros. El objetivo del concello con la compra es mantener esa parcela con su uso actual y utilizar la edificación de vivienda pública que tiene este terreno en otro suelo ubicado en la parroquia.