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Sanxenxo

Treixadura inicia su gira al aire libre en Portonovo

El directo será mañana a partir de las 22:15 horas

C. Hierro
01/05/2026 12:08
Cartel del concierto de Treixadura en Portonovo
Cartel del concierto de Treixadura en Portonovo
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El grupo Treixadura ofrecerá mañana un concierto muy especial en Sanxenxo. Su actuación, que está prevista en el marco de la programación del Portonovo Gastronómico, será el inicio de la gira al aire libre para presentar su nuevo trabajo discográfico: 'Portalén'.

Tras más de tres décadas llevando a los escenarios el canto colectivo, el sonido de las gaitas y de la música popular de Galicia, este grupo da un paso más y presenta el que es su noveno disco formado por composiciones que combinan tradición y la búsqueda de nuevos ritmos.

Tal y como señala el grupo, el concierto de Portonovo será una experiencia única para experimentar 'Portalén' en un contexto festivo y abierto, integrando la propuesta musical de esta banda con la celebración de un evento que tiene como objetivo poner en valor el producto del mar y la identidad local.

Este primer concierto al aire libre, indican, marca el inicio de un nuevo camino para el grupo en el que el directo volverá a ser el lugar de encuentro entre la banda y su público.

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