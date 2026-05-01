Mejoran la seguridad vial en el sendero azul que une el Con da Romaíña con el de A Ventureira

Obras en el sendero azul Con da Romaíña-Con da Ventureira Cedida

El Concello de Sanxenxo y la Diputación de Pontevedra comienzan las obras para mejorar la seguridad en el sendero azul Con da Romaíña-Con da Ventureira en los tramos en los que conviven los paseantes con el tráfico rodado.

El proyecto incluye, tanto reducir el ancho del carril a lo largo de la carretera provincial, como pintar una banda peatonal azul dentro del arcén, limitar la velocidad a 30km/h e incluir un nuevo paso de peatones. Por su parte, el Concello, se encargará de acondicionar todos los viales municipales, desbrozar los tramos necesarios y colocar paneles explicativos a lo largo del trayecto.

Recorrido

El camino que une el Con da Romaíña con el Con da Ventureira fue el último en engrosar la larga lista de senderos azules de Sanxenxo, con esta nueva incorporación, la localidad cuenta con un total de nueve. Esta senda mide casi cuatro kilómetros y discurre entre las parroquias de Nantes y Padriñán, además, enlazaría a apenas unos metros, con la Ruta dos Carballos de Aldariz, sumando cerca de diez kilómetros.

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El sendero comienza en el río Besada, ubicado en el parque empresarial de Nantes, transcurre por el Con da Romaíña, el Pazo de la Maza y remada en el Con da Ventureira.

Con esta senda son tres las que transcurren por el interior del municipio y que cuentan con este distintivo de calidad: la del Río Pintillón que transita por la parroquia de Dorrón y la de los Carballos de Aldariz. Con estas iniciativas, el Concello, busca atraer a los vecinos y visitantes, a estas zonas del municipio.